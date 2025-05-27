Кошмар для аллергиков: стало известно, когда Московский регион накроет пухом

Тяжелый период для аллергиков в Москве и области наступит с первых чисел июня, это связанно с пухом от тополей и ивы, сообщил РИАМО директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб.

«Я думаю, что на следующей неделе пух уже полетит. Сейчас ива начала пушиться, тополь, и на подходе злаки, они уже колосятся. Так что, скорее всего, это выпадет на начало следующей недели», — сказал Чуб.

Он отметил, что за состояние деревьев в черте города отвечают коммунальные службы.

Ранее директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич сообщала РИАМО, что для уменьшения симптомов аллергии стоит избегать прогулок в утренние часы, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальная, носить очки и маску, а дома регулярно проводить влажную уборку и использовать воздухоочистители. Пыльца оседает на одежде и волосах, поэтому после улицы одежду лучше сразу стирать, а голову мыть, чтобы минимизировать контакт с аллергенами.