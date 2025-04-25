Весна и аллергия: почему нельзя игнорировать симптомы?

Для многих весна — не только цветение и солнечные дни, но и заложенный нос, слезящиеся глаза и бесконечное чихание. Сезонная аллергия — проблема, с которой сталкиваются миллионы людей, но многие продолжают путать ее с обычной простудой и не обращаются за помощью. Игнорировать такие симптомы нельзя, ведь запущенная аллергия может привести к серьезным осложнениям. Об этом РИАМО сообщила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Разносимая ветром пыльца растений оседает на слизистых оболочках, провоцируя реакцию иммунной системы. Начинается все с насморка, зуда в носу и горле, слезоточивости, а в некоторых случаях развивается аллергический конъюнктивит. Если аллергию не лечить, воспаление может стать хроническим, вызвать проблемы с дыханием и даже привести к бронхиальной астме. Длительный контакт с аллергенами перегружает иммунную систему, а запущенный аллергический ринит может перерасти в синусит, отит и другие хронические заболевания.

Чтобы не страдать от симптомов, важно подготовиться к сезону цветения заранее. Один из самых эффективных методов — аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ. Она помогает организму «привыкнуть» к аллергену и снижает выраженность реакции. Но проводить такую терапию можно только в межсезонье, поэтому, если цветение уже началось, единственный вариант — медикаментозная поддержка и профилактика.

«Однако АСИТ можно проводить только зная молекулярный компонент аллергена. И далеко не все анализы на аллергию по крови предоставляют такую информацию. Наиболее информативным исследованием в этом случае является аллергочип. Такой анализ позволит не только вычислить ведущий аллерген и расшифровать механизмы перекрестной аллергии, но и идентифицировать молекулярный компонент для АСИТ», — сказала врач.

Как бороться с аллергией?

Чтобы уменьшить симптомы, стоит избегать прогулок в утренние часы, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальная, носить очки и маску, а дома регулярно проводить влажную уборку и использовать воздухоочистители. Пыльца оседает на одежде и волосах, поэтому после улицы одежду лучше сразу стирать, а голову мыть, чтобы минимизировать контакт с аллергенами.

«Важно следить и за питанием, так как при поллинозе часто возникают перекрестные реакции. Некоторые продукты содержат белки, похожие на белки пыльцы, и могут вызывать зуд в горле или даже отечность слизистых. Например, при аллергии на пыльцу березы стоит избегать яблок, моркови, сельдерея и орехов, а при реакции на злаковые растения — пшеницы и некоторых круп», — добавила Станкевич.

Если сезонные симптомы появляются каждый год, стоит обратиться к аллергологу и пройти диагностику. Само по себе чихание — не самое страшное, но без лечения аллергия может серьезно осложнить жизнь и даже спровоцировать хронические заболевания. Своевременная терапия поможет пережить сезон цветения комфортно и без лишних проблем.