Иммунолог Логина перечислила основные бытовые аллергены в квартире

Иммунолог: пылевые клещи и плесневые грибы чаще всего вызывают аллергию в доме

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила, что главными аллергенами в городской квартире являются пылевые клещи и плесневые грибы, сообщает RT .

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что основными источниками аллергии в квартире становятся пылевые клещи, которые обитают в постельных принадлежностях и мягких тканях.

«Главные аллергены — это так называемые бытовые или пылевые клещи. Они находятся чаще всего в постельных принадлежностях, в различных мягких тканях», — пояснила Логина.

Эксперт также отметила, что при использовании увлажнителей и очистителей воздуха важно регулярно очищать приборы. В противном случае в них могут появиться плесневые грибы, которые также вызывают аллергические реакции.

«Иначе в них могут появиться другие негативные факторы. Например, плесневые грибы, если просто включать прибор и регулярно не проводить его очистку», — предупредила Логина.

По словам специалиста, аллергия на бытовые факторы обычно проявляется заложенностью носа, чиханием, обильным выделением слизи и зудом глаз, особенно ночью. У детей иногда возникают кожные проявления, такие как атопический дерматит.

При появлении подобных симптомов Логина рекомендовала обратиться к аллергологу. Она подчеркнула, что современные методы позволяют успешно лечить все виды аллергических реакций.