Имбирь не только от простуды: эксперт рассказала о свойствах пряного корневища

сегодня в 16:00

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова заявила, что имбирь не только обладает противовоспалительным действием и помогает от простуды, но и улучшает пищеварение, облегчает боль и содержит большое количество витаминов.

«Он обладает еще и обезболивающим эффектом, помогает уменьшить воспаление и боль при артритах, невралгиях, мигренях. Если есть менструальные спазмы, тоже поможет облегчить боли», — сказала Панова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, активные вещества имбиря способны разжижать кровь, предотвращают образование тромбов и снижают плохой холестерин.

Кроме того, имбирь даже может уменьшить риск развития атеросклороза.

С другой стороны, существуют и противопоказания для употребления имбиря: его нельзя людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах и панкреатите.