ИИ помог врачам Подмосковья оформить более 316 тыс назначений

Более 316 тыс. лекарственных назначений оформили в Подмосковье с помощью модуля поддержки врачебных решений на основе искусственного интеллекта с начала года. Система автоматически проверяет рецепты по 15 показателям и помогает снизить риски при лечении пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинских учреждениях региона в этом году запустили ассистента на базе искусственного интеллекта. Модуль поддержки принятия врачебных решений помогает врачам при оформлении рецептов и автоматически проверяет их по 15 ключевым показателям.

Система анализирует возможные риски, в том числе взаимодействие препаратов между собой, их совместимость с возрастом и полом пациента. Также она предупреждает о вероятной передозировке и превышении рекомендованных сроков приема.

«Современные технологии призваны помочь медицинским специалистам в их работе, дополнить опыт и знания. Важно, что итоговое решение все равно остается за врачом. С момента запуска модуль поддержки принятия врачебных решений помог сделать более 316 тыс. лекарственных назначений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Модуль применяется как на очном приеме, так и во время телемедицинских консультаций, в том числе при продлении или корректировке рецептов на льготные препараты. Записаться к врачу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-боты в МАХ и Telegram, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.