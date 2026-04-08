Игра в русскую рулетку: почему нельзя колоть липолитики самостоятельно

Косметолог Павлова: малейшая ошибка с липолитиками ведет к параличу или ишемии

Инъекции прямых липолитиков без косметолога — это игра в русскую рулетку. Эти препараты работают как агрессивный химический растворитель, который буквально разрывает мембраны клеток. Об этом РИАМО сообщила косметолог Мария Павлова.

«Если игла уходит на миллиметр выше нужного жирового пакета, состав начинает безжалостно растворять дерму и сосуды. Так начинается некроз — необратимое гниение и омертвение тканей. А то, что девушки принимают за внезапно вылезшие прыщи, на деле оказывается тяжелым гнойным воспалением, абсцессом или токсической реакцией на продукты распада, с которыми организм просто не справляется», — сказала косметолог.

Лицо пронизано сложнейшей сетью нервов. Малейшая ошибка ведет к параличу или ишемии.

«Ситуацию усугубляет засилье „серых“ препаратов. Пациентки в погоне за дешевизной идут к мастерам без высшего медицинского образования, которые колют агрессивные коктейли для тела прямо в щеки», — добавила Павлова.

Использовать на лице можно только мягкие непрямые липолитики, которые лишь ускоряют метаболизм, не сжигая клетки заживо. Иначе безобидное желание убрать второй подбородок легко оборачивается изуродованным лицом, жуткими провалами под кожей и годами тяжелого хирургического восстановления.

Ранее Baza сообщала, что россиянки массово жалуются на популярный липолитик. После его применения у женщин были буквально изудорованы лица: провисли кожа и скулы, почти исчезла жировая ткань.

