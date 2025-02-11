Хубезов провел мастер-класс по оказанию первой помощи в детском центре им Рошаля

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля посетил зампредседателя правительства, министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов. В ходе визита он ознакомился с работой центра и провел обучение по оказанию первой медицинской помощи и тактической медицине для студентов медколледжа, работников МЧС, противопожарно-спасательной и других служб. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Подмосковья.

«Во время обучения коллеги рассмотрели ключевые аспекты первой помощи, такие как остановка кровотечения, помощь при чрезвычайных ситуациях, действия при ДТП и излечение инородных тел. Особое внимание уделялось помощи при боевых ранениях и травмах, полученных в результате атак БПЛА, действиям при террористических актах. Разбирали не просто теоретические примеры, а реальные случаи из практики сотрудников. Эти знания они будут передавать в дальнейшем на курсах по оказанию первичной помощи. Благодарю Дмитрия Хубезова за уделенное время и переданный опыт», — сказал зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучения проводятся в рамках поручения президента Владимира Путина по подготовке населения и сотрудников экстренных оперативных служб приемам оказания первой помощи. Мастер-классы продлятся два дня, 11 и 12 февраля в детском центре Рошаля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.