Хронические заболевания и непереносимость: когда лучше отказаться от чая

Врач Кашух: чай нельзя пить натощак, а также с язвой желудка или кишечника

Лучше воздержаться от употребления чая натощак, а также в случае, если у вас диагностирована язва желудка или кишечника, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«От чая лучше отказаться при некоторых хронических заболеваниях или индивидуальной непереносимости. Например, напиток раздражает слизистую оболочку желудка, поэтому его не следует пить натощак и в больших количествах людям с язвой желудка или кишечника. Исследования показывают, что чай оказывает значительное стимулирующее воздействие на секрецию желудочной кислоты», — рассказала Кашух.

Она добавила, что в эксперименте у пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки и у здоровых добровольцев чашка чая объемом 200 мл вызывала повышение кислотности желудочного сока, сопоставимое с эффектом максимальной дозы гистамина — мощного стимулятора секреции кислоты.

«Не следует пить много чая при анемии, особенно железодефицитной. Содержащиеся в напитке танины связываются с железом из пищи и препятствуют его усвоению в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность железа при этом снижается на 25–65%, что особенно критично для людей с дефицитом этого минерала. Чай, употребляемый в больших количествах и вместе с пищей, может усугублять анемию, особенно если рацион беден продуктами животного происхождения», — отметила врач.

Кашух подчеркнула, что чай не рекомендован людям с заболеваниями почек, подагрой или склонностью к мочекаменной болезни.

«При таких состояниях повышается уровень мочевой кислоты в крови, что приводит к ее кристаллизации и образованию солей (уратов), вызывающих подагру и дальнейшее повреждение почек. Чай, особенно зеленый, также содержит пурины и кофеин, которые могут усиливать выведение кальция с мочой и способствовать образованию камней в почках», — предупредила специалист.

Врач уточнила, что травяные чаи могут быть опасны для аллергиков — даже тех, кто ранее не замечал реакции на другие продукты или вещества. Поэтому вводить такие напитки следует с осторожностью и внимательно наблюдать за реакцией организма: если появились зуд, покраснение, его лучше исключить из рациона.

21 мая отмечается Международный день чая, его провозгласила Генассамблея ООН. Чай является наиболее популярным и знаменитым среди напитков, известных во всем мире. Этот день — возможность отметить культурное наследие, пользу для здоровья и экономическую значимость чая, подчеркнуть работу над тем, чтобы сделать его производство устойчивым «от поля до чашки».