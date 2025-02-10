Хирурги Подмосковья провели пациенту успешную пересадку кожи на руке

В больницу Черноголовки поступил 89-летний мужчина с жалобами на новообразование на поверхности правой руки. Специалисты взяли ткани пациента на гистологическое исследование, которое не выявило онкологического поражения. Врачи приняли решение применить необычный метод замещения дефекта — удаление образования с пересадкой кожи с передней стенки живота, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы выполнили широкое иссечение опухоли правой кисти в пределах здоровых тканей. Учитывая размер образования, закрыть дефект кожи местными тканями не представлялось возможным. Для замещения дефекта использовали лоскут, который был выкроен из передней брюшной стенки. На протяжении трех месяцев рука была подшита к животу, чтобы лоскут успешно прижился, и не случилось отторжения. Затем мы провели отсечение руки от брюшной стенки, пациент вернулся к привычному образу жизни. В результате лечения нам удалось сохранить эстетичность кожных покровов и работоспособность кисти, сейчас рубец практически не заметен, а пациент не испытывает неудобств по поводу внешнего вида руки», — сказал заведующий хирургическим отделением стационара Дмитрий Зинатулин.

После перенесенных операций пациент прошел курс реабилитации, в результате чего функция руки была полностью восстановлена. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.