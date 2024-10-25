Хирурги Кстовской ЦРБ спасли жизнь женщины, откачав 1,5 литра гноя
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Хирурги Кстовской ЦРБ, расположенной в Нижегородской области, успешно провели операцию, спасая жизнь пациентки, у которой было выявлено 1,5 литра гноя в брюшной полости, сообщает pravda-nn.ru.
На протяжении четырех недель женщина испытывала сильные боли в животе и левом боку, а также страдала от тошноты, слабости и повышенной температуры.
Во время колоноскопии у нее были обнаружены дивертикулы сигмовидной кишки, которые напоминали воспаленные «грыжи». Компьютерная томография показала наличие абсцесса толстой кишки, что вызвало подозрения на рак с распадом опухоли.
Окончательный диагноз был установлен уже в операционной — перфорация «грыжи» ободочной кишки привела к гнойному воспалению.
В результате хирургического вмешательства гной был извлечен, а очаг абсцесса вскрыт и очищен. После операции пациентке назначили курс антибиотиков, дезинтоксикацию, профилактику тромбообразования и ежедневные перевязки.
В результате успешного лечения женщина была выписана домой с полным выздоровлением всего через несколько дней.