Хирурги Кстовской ЦРБ спасли жизнь женщины, откачав 1,5 литра гноя

сегодня в 18:57

В Нижегородской области врачи спали жизнь пациентке, откачав 1,5 литра гноя

Хирурги Кстовской ЦРБ, расположенной в Нижегородской области, успешно провели операцию, спасая жизнь пациентки, у которой было выявлено 1,5 литра гноя в брюшной полости, сообщает pravda-nn.ru .

На протяжении четырех недель женщина испытывала сильные боли в животе и левом боку, а также страдала от тошноты, слабости и повышенной температуры.

Во время колоноскопии у нее были обнаружены дивертикулы сигмовидной кишки, которые напоминали воспаленные «грыжи». Компьютерная томография показала наличие абсцесса толстой кишки, что вызвало подозрения на рак с распадом опухоли.

Окончательный диагноз был установлен уже в операционной — перфорация «грыжи» ободочной кишки привела к гнойному воспалению.

В результате хирургического вмешательства гной был извлечен, а очаг абсцесса вскрыт и очищен. После операции пациентке назначили курс антибиотиков, дезинтоксикацию, профилактику тромбообразования и ежедневные перевязки.

В результате успешного лечения женщина была выписана домой с полным выздоровлением всего через несколько дней.