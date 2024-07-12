Хирург Цой объяснил, каких пациенток после беременности нельзя оперировать

Отказать в пластической операции могут пациенткам, которые не готовы физически — тем, у которых плохие анализы, в первую очередь, низкий гемоглобин, сообщил РИАМО пластический хирург клиники DEGA Юрий Цой.

«В таком случае мы направляем их к терапевту, который назначает им курс лечения», — сказал Цой.

Он добавил, что еще отказать могут и тем, кто не готов ментально — то есть не совсем осознают то, с чем им придется иметь дело во время периода реабилитации, который займет месяц-полтора.

«Чем больше пациентка настроена на реабилитационный период, тем проще ей будет в послеоперационном периоде. Ей придется носить компрессионное белье, быть ограниченной в движении, меньше уделять времени ребенку. Поэтому при подготовке к операции стоит и заранее озаботиться и бытовыми делами, например, договориться с мужем или родственниками, чтобы ухаживать за ребенком», — уточнил пластический хирург.

Цой подчеркнул, что изменение тела после рождения детей — это норма и об этом всегда нужно помнить.

«Необходимо любить и уважать свое тело, независимо от его трансформаций. В конечном итоге, самое важное — это забота о себе, своем здоровье и благополучии как физически, так и эмоционально», — заключил специалист.