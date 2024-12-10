Хирург ответил, какие бьюти-процедуры будут актуальны в 2025 году

Несмотря на постоянные изменения и инновации в науке, некоторые методы в косметологии и пластической хирургии остаются популярными и безопасными. Пластический хирург Павел Голованев поделился прогнозами на будущее в бьюти-индустрии, сообщает «Вечерняя Москва».

Одной из самых востребованных процедур останется Vaser-липосакция, которая помогает эффективно избавиться от жировых отложений с использованием ультразвука. Этот метод разжижает жир, что позволяет минимизировать инвазивность и ускоряет восстановление. Удаленный жир иногда используется для липофилинга, что позволяет увеличить объемы в нужных местах, например, на груди или лице.

Среди популярных манипуляций также выделяется эндоскопическая подтяжка лба и бровей. Эта процедура гарантирует качественный результат при минимальных повреждениях, поскольку разрезы выполняются на волосистой части головы. Она помогает подтянуть мягкие ткани верхней трети лица, улучшая внешний вид глаз и бровей.

Немаловажным направлением является платизмопластика, позволяющая скорректировать контуры шеи и избавиться от двойного подбородка. Эта процедура часто сочетается с липосакцией для достижения лучшего эффекта. Блефаропластика также останется востребованной и помогает освежить взгляд, устраняя избыток кожи и грыжи в области глаз.

При блефаропластике верхних век убирают грыжи и складки, а также исправляют асимметрию, что может помочь сохранить зрение. Для нижних век существует классическая блефаропластика и трансконъюнктивальная пластика, которая применяется при жировых грыжах.

Коррекцию носослезных борозд можно выполнить с помощью липофилинга, а при необходимости исправления как верхних, так и нижних век рекомендуется круговая блефаропластика. Важно, чтобы все процедуры подчеркивали естественность и не изменяли лицо до неузнаваемости.