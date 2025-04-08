Губернатор: новую областную больницу в Балашихе откроют в декабре 2027 года

Новую областную больницу на 1,2 тыс. мест в городском округе Балашиха откроют в декабре 2027 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в Кремле российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Андреем Воробьевым.

«В Балашихе вы поддержали центр на 1200 коек. <…> Это большая областная больница, порядка 2 млн человек живет на Горьковском направлении, Восточном, и она очень нужна», — доложил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года.

Кроме того, в настоящее время начинается строительство Мытищинского госпиталя, который имеет очень важное значение для жителей Подмосковья, добавил Воробьев.