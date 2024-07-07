сегодня в 10:56

Губернатор: контроль за источниками холеры на левобережье Херсонщины не ослабнет

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что возможные источники холеры на левобережье региона постоянно контролируют. Также, по его словам, распространение инфекции с правого берега почти невозможно, сообщает ТАСС.

«Потенциальные источники инфекции на левобережье находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту», — сообщил он.

Сальдо уточнил, что контактов между берегами нет, вглубь территории не могут пройти даже диверсанты ВСУ.

Ранее губернатор рассказал, что украинская армия атаковала FPV-дронами дачный поселок «Экспресс» в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области, две женщины получили ожоги 2-3 степени.