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Губернатор: контроль за источниками холеры на левобережье Херсонщины не ослабнет

Здравоохранение

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что возможные источники холеры на левобережье региона постоянно контролируют. Также, по его словам, распространение инфекции с правого берега почти невозможно, сообщает ТАСС.

«Потенциальные источники инфекции на левобережье находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту», — сообщил он.

Сальдо уточнил, что контактов между берегами нет, вглубь территории не могут пройти даже диверсанты ВСУ.

Ранее губернатор рассказал, что украинская армия атаковала FPV-дронами дачный поселок «Экспресс» в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области, две женщины получили ожоги 2-3 степени.