Две женщины получили ожоги в результате атаки ВСУ поселка в Херсонской области
Украинская армия атаковала FPV-дронами дачный поселок «Экспресс» в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области, две женщины получили ожоги 2-3 степени, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Спасатели прибыли на место происшествия, они оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.
Также специалисты организовали переправку в медицинское учреждение.
Ранее четыре украинских солдата переплыли Днепр на плотах и сдалась в плен.