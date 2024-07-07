Две женщины получили ожоги в результате атаки ВСУ поселка в Херсонской области Происшествия сегодня в 10:39

Украинская армия атаковала FPV-дронами дачный поселок «Экспресс» в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области, две женщины получили ожоги 2-3 степени, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.