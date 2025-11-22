Грудь не выросла, но появилась сыпь: китайские кремы калечат российских школьниц

Mash: китайские кремы для увеличения груди сжигают кожу и могут вызвать рак

Популярные среди подростков китайские кремы для увеличения груди вызывают серьезные проблемы со здоровьем. По данным медиков, число обращений девушек с воспалениями, дерматитом и сыпью увеличилось на 30% из-за использования дешевых косметических средств, сообщает Mash .

Кремы ценой 200-300 рублей, обещающие мгновенное увеличение груди в 2 раза, на практике вызывают лишь временный отек за счет прилива крови. Врачи предупреждают, что их состав нарушает гормональный фон, провоцирует сбои менструального цикла и может привести к онкологическим заболеваниям — раку молочной железы и шейки матки.

В дешевых средствах содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги гормонов, предназначенные для женщин в период климакса. В результате их использования девочки 13-16 лет получают не суперфигуру, а сыпь, волдыри и ожоги.

Так, у 13-летней Марины после 2-недельного применения чудо-крема возник острый дерматит. Лечение обошлось в 25 тыс. рублей, а восстановление организма займет не менее 4 месяцев.

Продукция свободно продается на маркетплейсах без сертификатов, а состав некоторых из кремов и вовсе не указан на упаковке.

