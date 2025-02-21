Грозит алкогольная деменция: назван возраст, опасный для употребления спиртного

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова предупредила, в каком возрасте алкоголь максимально опасен для организма человека, сообщает NEWS.ru .

«Точно не стоит употреблять алкоголь до 21 года, так как только к этому возрасту созревает система ферментов, превращающих этиловый спирт в безопасные вещества», — пояснила врач.

По ее словам, для людей старше 55 лет злоупотребление алкоголем грозит алкогольной деменцией и сосудистыми катастрофами, так как в этом возрасте переносимость алкоголя ухудшается в связи со снижением эффективности работы ферментативной и гормональной систем.

Чиркова добавила, что спиртное противопоказано представителям народов, которые исторически не употребляли алкоголь, например, жителям Крайнего Севера. Также злоупотреблять алкоголем не стоит женщинам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, запрет алкомаркетов сделает Подмосковье безопаснее.