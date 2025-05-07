Грибок-убийца наступает на Европу, Россию и Китай

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Грибок Aspergillus может стать причиной смерти девяти миллионов человек

Смертоносный грибок Aspergillus, устойчивый к большинству существующих препаратов, угрожает здоровью миллионов людей в Европе, России и Китае, пишет News.ru .

Патоген, поражающий легкие и дыхательные пути, способен вызывать тяжелые поражения дыхательной системы, буквально забивая бронхи своей грибницей и приводя к мучительной дыхательной недостаточности.

Согласно последним прогнозам, до 9 миллионов жителей Европы могут стать жертвами этой инфекции, если не будут найдены эффективные методы противодействия, указано в публикации.

Особую тревогу у медиков вызывает растущая резистентность грибка — многие противогрибковые препараты, еще недавно считавшиеся эффективными, сегодня оказываются бессильными перед агрессивным штаммом.

Ученые настаивают на срочной мобилизации научного сообщества для разработки новых методов лечения и диагностики. Всемирная организация здравоохранения уже включила устойчивые грибковые инфекции в список глобальных угроз человечеству, призывая страны к объединению усилий в борьбе с этой скрытой опасностью.