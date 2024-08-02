Гормоны счастья и витамины: чем полезна соленая рыба

Домашняя соленая рыба — полезный продукт, который сочетается со многими другими блюдами и подходит для повседневного и праздничного стола. Засоленная рыба содержит витамины группы B и кальций, а также серотонин — гормон счастья, сообщает Общественная Служба Новостей .

Также продукт богат антиоксидантами, ферментами и микроэлементами. Для приготовления подходит почти любая рыба, но при выборе следует обратить внимание на несколько особенностей.

В первую очередь продукт должен быть свежим и целым — так проще оценить ее качество. Обычно для засолки советуют брать охлажденную рыбу.

Прежде чем солить рыбу, ее необходимо промыть над проточной водой, удалить всю грязь и мусор. Затем следует срезать чешую, голову и хвост, вскрыть брюхо и удалить внутренности, при желании — плавники и кости. Надо быть внимательным, чтобы не повредить желчный пузырь: от этого рыба может стать горькой, и вкус испортится.

Далее нужно приготовить тузлук — крепкий соляной раствор из 1 кг соли на 3 литра воды. Его остужают до комнатной температуры, после чего рыбу полностью помещают в емкость и оставляют на 10-15 минут, достают и обсушивают бумажным полотенцем. После обсушивания продукт натирают специями по вкусу.