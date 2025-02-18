Гормоны и генетика: косметолог рассказала о причинах появления растяжек

Врач-косметолог Мария Проскурина заявила, что причинами красноватых или белых стрий (растяжек) на коже могут быть гормональные колебания и изменения веса, генетическая предрасположенность и механические растяжения, сообщает «Вечерняя Москва».

«Один из эффективных способов предупредить появление растяжек — избегать быстрого набора или потери массы тела, увлажнение кожи, ношение бандажа во время беременности», — рассказала доктор.

По ее словам, только что появившиеся стрии можно лечить кремами или мазями с витамином C, силиконовыми гелями и средствами с ретиноидами. Однако эти средства противопоказаны беременным и кормящим женщинам, а также детям до 12 лет.

Для устранения старых белых растяжек уже понадобятся аппаратные методы: аблятивный или неаблятивный фракционный фототермолиз, которые не должны повреждать верхние слои кожи.