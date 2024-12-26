Россиянам объяснили, как не превратить подготовку к Новому году в хаос

Новый год — время, которое мы ассоциируем с радостью, чудесами и ожиданием нового этапа. Однако подготовка к празднику часто превращается в хаос, сопровождающийся чувством усталости, раздражения и даже отчаяния. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Первый шаг — четкое планирование. Начните с составления списка задач. Разбейте его на несколько категорий: подарки, продукты, украшение дома, меню, уборка. Это поможет вам ничего не забыть и видеть общую картину. Планирование времени тоже имеет значение. Например, покупки лучше делать заранее, чтобы избежать толп в магазинах. Составьте график: какие дни посвятить уборке, когда готовить блюда, а когда расслабиться и отдохнуть», — сказала Сережина.

Делегирование — второй важный аспект. Не пытайтесь взять все на себя. Обсудите с семьей, как можно распределить задачи. Кто-то может заняться покупкой продуктов, кто-то — упаковкой подарков. Подобный подход не только снизит вашу нагрузку, но и укрепит семейные узы.

Третий шаг — адекватная оценка финансов. Новый год не должен превращаться в долговую яму. Составьте бюджет, который включает расходы на подарки, еду, украшения и развлечения. Придерживайтесь его. Не стесняйтесь делать символические подарки или искать скидки. Помните, что главное — внимание, а не стоимость подарка.

«Кроме практических шагов, важно помнить и о своем эмоциональном состоянии. Часто мы ставим себе завышенные ожидания, мечтая об идеальном празднике. Но идеал — это миф. Позвольте себе быть гибкими и принимать, что что-то может пойти не так. Если вы планировали сложное меню, но чувствуете усталость, упрощайте блюда. Если елка не наряжена идеально, это не делает праздник хуже», — добавила эксперт.

Физическое здоровье — важный фактор. В предновогодней суете люди часто забывают нормально питаться, высыпаться и отдыхать. Это может привести к истощению организма, а в новогоднюю ночь вы будете чувствовать себя уставшими, а не радостными. Постарайтесь соблюдать режим дня, выделяя время для сна и физической активности. Даже короткая прогулка или несколько минут йоги помогут снять напряжение.

«Не забудьте о важности общения. Новый год — это возможность собраться с близкими. Устройте вечер обсуждения планов, поделитесь своими ожиданиями. Это создаст теплую атмосферу и поможет вам почувствовать поддержку. Если вы чувствуете одиночество, не стесняйтесь обратиться к друзьям или присоединиться к каким-либо коллективным мероприятиям. Общение помогает снизить уровень тревожности», — добавила эксперт.

Для тех, кто особенно подвержен стрессу, полезными будут техники релаксации. Это может быть медитация, дыхательные упражнения или даже прослушивание любимой музыки. Накануне праздника устройте себе «день покоя»: отдохните, займитесь любимым хобби, приготовьте что-то приятное. Даже несколько часов, посвященных себе, способны значительно улучшить эмоциональное состояние.

«Наконец, не забывайте о безопасности. Если планируете украшать дом гирляндами или пользоваться свечами, убедитесь, что все сделано в соответствии с правилами, а гирлянды не повреждены и не пожароопасны — это убережет вас от неприятных ситуаций и дополнительных стрессов», — посоветовала врач.