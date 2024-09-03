«Горят костры рябин»: россиянам объяснили, чем полезна эта ягода

3 сентября у многих россиян вызывает ассоциации с одноименной песней Михаила Шуфутинского. В этом музыкальном произведении, помимо упоминания самого дня, звучат строки о «кострах рябин». Главред информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов поделился информацией о том, чем рябина может быть полезна для здоровья, сообщает pravda-nn.ru .

Он отметил, что рябина представляет собой истинный источник витаминов и минералов, полезных для иммунной системы. В ней содержится значительное количество витаминов А и С, а также калий, цинк и медь.

В состав рябины еще входит сорбоза — натуральный подсластитель, который не приводит к резким изменениям уровня глюкозы в крови, поэтому его советуют людям, страдающим от диабета. Кроме того, сок из ее плодов обладает антибактериальными свойствами, действует как мочегонное средство и способствует очищению крови.

Для того чтобы насладиться рябиной, эксперты советуют собирать ее сразу после первых заморозков, так как в это время ягода будет наименее горькой.