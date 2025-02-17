Горячий душ и спорт: как облегчить состояние в непогоду метеозависимым

Магнитные бури способствуют скачкам давлению, а люди с артрозами страдают от болей в суставах, сильные морозы вызывают у астматиков холодовую крапивницу, но есть способы облегчить состояние в непогоду, сообщает Общественная Служба Новостей .

Врачи советуют принять горячий душ, сделать посильную гимнастику или просто активно двигаться. Перед потеплением после морозов можно сделать зарядку на улице и выйти на пробежку.

Если человек знает о своей метеозависимости, то ему лучше исключить в такие периоды алкоголь, ограничить употребление кофе, чая, какао, энергетиков и жирной пищи, одновременно введя в рацион больше овощей и фруктов, рыбы, бобовых и молочных продуктов.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить больше воды и травяных чаев. Если аппетита нет, лучше не заставлять себя много есть. Прописанные лекарства следует принимать в обычном режиме.