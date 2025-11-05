Головная боль после праздников: когда пройдет сама, а когда бежать к врачу

Легкая головная боль после длинных выходных обычно проходит сама, но ее затяжной характер может указывать на серьезные сосудистые или неврологические нарушения, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«После насыщенных праздничных дней легкая головная боль — явление довольно типичное, своеобразный отголосок нарушения режима сна, излишеств в еде, а у некоторых людей — и возлияний. Обычно такая головная боль проходит самостоятельно, как только организм возвращается к привычному ритму жизни. Однако есть ряд тревожных сигналов, игнорировать которые крайне опасно», — сказала Демьяновская.

Она посоветовала немедленно обратиться к врачу, если головная боль не проходит в течение нескольких дней, постоянно нарастает, сопровождается лихорадкой, тошнотой и рвотой, нарушением зрения, проблемами с речью, головокружением.

«К другим тревожным звоночкам относится онемение или слабость в конечностях, неустойчивость при ходьбе, судороги, спутанность сознания, заторможенность, дезориентация. Если головная боль появляется внезапно, достигает пика интенсивности за считаные секунды или минуты и описывается как „удар грома“, это требует экстренной медицинской помощи», — предупредила врач.

Демьяновская уточнила, что подобные симптомы могут быть признаками серьезных заболеваний и острых состояний.

«Среди них инсульт, транзиторная ишемическая атака, менингит, энцефалит, субарахноидальное кровоизлияние, тромбоз мозговых вен и синусов или даже новообразование головного мозга или его оболочек. В экстренных ситуациях дорог каждый час, и промедление может иметь необратимые последствия», — предостерегла специалист.

