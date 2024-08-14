Голливудская улыбка: врач развеяла популярные мифы об отбеливании зубов

Отбеливание — стоматологическая процедура, к которой люди обращаются в надежде получить «голливудскую улыбку». Однако, по словам врача-гигиениста Ольга Жидких, вокруг такого процесса существует множество мифов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Осветление — это снятие пигментированного мягкого налета с поверхности зуба во время профессиональной чистки полости рта. Это придает зубам небольшое осветление, гладкую, яркую поверхность», — пояснила стоматолог.

Стоит помнить, что отбеливание — это внедрение в дентин геля, который способен изменить оттенок твердых тканей зуба. Его нельзя проводить одновременно с профессиональной чисткой, но она входит в обязательную программу подготовки к отбеливанию.

При этом отбеливание зубов будет безопасной процедурой, если проводить ее у профессионального стоматолога и с использованием специальной качественной техники.

Мнение о том, что зубы нельзя отбеливать при наличии пломб и мостов, также не является полностью объективным.

«Здесь все индивидуально. На консультации специалисты объясняют, что после отбеливания возможна коррекция цвета пломб и замены коронок», — говорится в статье.