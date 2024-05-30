Главврач тубдиспансера Подмосковья рассказал о восстановлении после туберкулеза

Туберкулез является серьезным заболеванием, требующим длительного и сложного лечения. Важно не только эффективное лечение, но и последующая реабилитация, чтобы обеспечить полноценное выздоровление. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярное медицинское наблюдение, правильное питание, физическая активность и соблюдение рекомендаций врачей играют ключевую роль в успешном преодолении последствий туберкулеза. Существуют также санатории, которые предлагают специализированные программы реабилитации, включающие в себя физиотерапию, дыхательные упражнения, диету и другие меры для поддержки организма», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Благодаря современным методам диагностики и лечения, пациенты имеют все больше шансов на полное восстановление и возвращение к обычной жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.