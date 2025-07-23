Главврач Королевской больницы провел очередной открытый прием жителей в парке

В Королеве продолжаются традиционные открытые встречи главного врача Королевской больницы Эдуарда Шпилянского с жителями в городских общественных пространствах. Очередное мероприятие прошло в центральном парке в среду, в нем приняли участие 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сегодняшний прием в очередной раз стал важной площадкой для открытого диалога с жителями. Здесь были подняты важные вопросы, касающиеся качества и доступности медицинской помощи и организационных аспектов работы учреждения. Мы продолжим нашу системную деятельность по повышению уровня медицинской помощи и укреплению доверия между пациентами и учреждением», — подчеркнул главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Встречи с Эдуардом Шпилянским проходят дважды в месяц с 11:00 до 12:00 по следующему графику: 2-я среда — парк у ДиКЦ «Костино», 4-я среда — центральный городской парк у ЦДК им. М. И. Калинина.

Кроме того, еженедельно по средам с 15:00 до 17:00 главный врач ведет личный прием по вопросам здравоохранения в своем кабинете на улице Циолковского, дом № 24, записаться можно через колл-центр 122 или региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.

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