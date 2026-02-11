Главврач больницы святого Георгия в Петербурге возглавил Общественный совет

Главный врач городской больницы святого великомученика Георгия Валерий Стрижелецкий возглавил Общественный совет при комитете по здравоохранению Петербурга, созданный в 2026 году для обсуждения и решения актуальных вопросов медицины совместно с общественностью и профессионалами, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Общественный совет при комитете по здравоохранению Петербурга начал работу в 2026 году. Его основная задача — совместно с жителями и экспертами искать решения актуальных проблем медицины и помогать внедрять их через профильные ведомства.

Валерий Стрижелецкий пояснил, что в совете работают четыре комиссии: по общественному мнению, амбулаторной и скорой помощи, стационарной медицине, а также детскому здравоохранению и демографии. Особое внимание уделяется взаимодействию между амбулаторными и стационарными учреждениями, а также информированию населения о профилактике заболеваний.

«Мы будем изучать общественное мнение и работать с предложениями граждан через комиссии», — отметил Стрижелецкий.

Он подчеркнул, что решения совета носят рекомендательный характер и направлены на повышение качества медицинской помощи.

Стрижелецкий также рассказал о планах по развитию гнойно-септической хирургии и созданию центров амбулаторного лечения инфекций. По его словам, больница святого Георгия готова делиться опытом в области эндовидеохирургии и лечения ожирения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.