Главный врач Зарайской больницы провел встречу с жителями села Чулки-Соколово

На встрече обсуждали вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи в селе и планы по развитию здравоохранения в ближайшем будущем, сообщает пресс-служба администрации г.о. Зарайск.

Жители получили подробную информацию о следующих аспектах:

укомплектованность медицинским персоналом сельской амбулатории;

график работы амбулатории;

возможности получения медицинской помощи в ближайших медицинских учреждениях;

планы по реконструкции Зарайской больницы и улучшению ее материально-технической базы.

В ходе встречи жители смогли задать вопросы и внести предложения по улучшению качества медицинского обслуживания.

Главный врач Макаров внимательно выслушал все предложения, заверив, что они будут тщательно проработаны в ближайшее время. Он поблагодарил жителей села за активное участие в обсуждении и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся значительно улучшить качество медицинской помощи в селе Чулки-Соколово.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.



«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.