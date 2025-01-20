Главный врач Каширской больницы провел административный обход хирургического корпуса

Главный врач Каширской больницы Юрий Якушев совместно с заместителями провел плановый административный обход хирургического корпуса. Цель визита — оценка условий работы сотрудников, проверка состояния отделений и обсуждение текущих вопросов, влияющих на качество медицинской помощи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе обхода Юрий Якушев посетил приемное, рентгенологическое и клинико-диагностическое отделения, а также подразделения урологии, офтальмологии, травматологии и хирургии. Особое внимание было уделено состоянию оборудования в клинико-диагностическом отделении, обеспечивающему проведение ключевых исследований для постановки точных диагнозов.

В каждом отделении главный врач лично общался с заведующими. Обсуждались как текущие рабочие процессы, так и возможности их оптимизации.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый пациент чувствовал, что его здоровье в надежных руках. Это не только оборудование и лекарства, но и то, насколько четко работают все звенья системы. Персонал — наша основа, и важно, чтобы у него были все условия для качественной работы», — подчеркнул Юрий Якушев.

В рамках осмотра особое внимание уделили состоянию перевязочных, проверке оборудования, малых операционных, правильности хранения лекарственных средств и ведению документации, включая электронный документооборот. Главный врач акцентировал, что точная диагностика невозможна без современного оснащения лабораторий и четкой координации между отделениями.

«Когда процесс организован грамотно, это сразу отражается на результатах. Пациенты быстрее получают необходимую помощь, а врачи могут сосредоточиться на главном — лечении. Наши усилия должны быть направлены на постоянное улучшение этих процессов», — добавил Юрий Якушев.

Обход завершился обсуждением выводов с заведующими отделений, где были определены конкретные шаги для повышения эффективности работы хирургического корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.