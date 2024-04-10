Главный педиатр Подмосковья рассказала о безопасности ребенка в сезон клещей

С началом весеннего тепла активизируются клещи, которые становятся более агрессивными. Чаще всего случаи укусов клещей регистрируются в майские праздники, но уже в этом году теплый апрель привел к увеличению обращений в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Сами укусы клещей не представляют опасности, однако они могут передавать серьезные инфекции и вирусные заболевания, такие как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), риккетсиозы, анаплазмозы и другие. Укус клеща практически незаметен, так как его слюна действует как обезболивающее средство. Однако именно через эту слюну в организм человека могут попадать вирусы», - рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Врач призвала родителей проверять кожу своих детей сразу после прогулки, особенно в области головы, за ушами, вокруг шеи, а также под мышками, чтобы своевременно выявить наличие клещей.

«При походе в лес или парк следует выбирать плотную светлую одежду, чтобы легче заметить насекомых. Лучше обуваться в сапоги, а брюки заправить в носки. Обычно клещи находятся в траве и кустарниках, а не на высоких деревьях. Также важно закрыть голову косынкой и собрать волосы. Для защиты от укусов у детей старше двух лет можно использовать репелленты от насекомых. Важно следовать инструкциям на этикетке при их применении», - добавила главный педиатр Подмосковья.

Если все-таки клещ укусил, необходимо как можно скорее его удалить. Вероятность заражения минимальна, если клещ был удален менее чем через 24 часа после укуса. Не используйте масло или кремы. Схватите клеща как можно ближе к коже пинцетом или специальным устройством, при этом старайтесь не сжимать живот, чтобы уменьшить риск заражения. Плавно вытяните клеща, не вращая его. После удаления обработайте укус антисептиком. Клеща положите в стерильную баночку и доставьте в ближайшую лабораторию для исследования. Если клещ был заражен, вам перезвонят и назначат лечение.

Также врач напомнила, что в Московской области эндемичными по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский округа. Жителям этих районов рекомендуется вакцинироваться от этой опасной болезни, если они планируют посещать эндемичные территории. Список эндемичных зон приведен в памятке Роспотребнадзора.

«Единственным способом специфической профилактики клещевого энцефалита является вакцинация», - отметила Нисо Одинаева. В настоящее время в России зарегистрировано несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита, таких как «Клещ-Э-Вак», «ЭнцеВир», а также сухая вакцина.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.