Главный нарколог Подмосковья развеял три мифа о наркотиках

В Интернете часто появляются «вбросы» и мифы, связанные с наркотиками. Кто-то до сих пор верит в то, что есть «легкие» и «тяжелые» наркотики, что «от одного раза ничего не случится», или, например, что наркотики якобы способны раскрыть творческий потенциал человека. Самые распространенные убеждения опроверг главный нарколог Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы понимаем, почему вокруг наркотиков ходит столько мифов. Дело в том, что основная категория потребителей, на которых рассчитывают наркодельцы, — это молодежь. А молодые люди склонны верить тому, что находят в интернете, они много времени проводят в соцсетях и не проверяют информацию, которую там встречают. Поэтому сегодня хотелось бы развеять три часто встречающиеся мифа», — рассказал Виталий Холдин.

Он отметил, что первый миф связан с тем, что существует некое разделение на «легкие» и «тяжелые» наркотики. На самом деле такой классификации нет, и любое наркотическое вещество опасно для организма. Второй миф гласит, что от одного раза зависимости может и не быть. Однако, по словам Холдина, в практике встречаются случаи, когда зависимость появилась уже после первого употребления. Это связано с индивидуальными особенностями организма и с конкретным психоактивным веществом, который на каждого человека влияет по разному.

«Третий миф связан с тем, что наркотики, якобы, могут развить в человеке творческие способности. На самом деле все галлюцинации или измененное состояние сознания, когда человеку кажется, что он способен творить и что-то придумывать — не более, чем последствия интоксикации организма и поражения мозга, которое способно привести скорее к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств», — пояснил Холдин.

Он добавил, что в филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера специалисты готовы оказать всю необходимую помощь тем, кто попал в зависимость от психоактивных веществ.

Сейчас проходит сейчас проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.