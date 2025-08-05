Главный диетолог Подмосковья рассказала, сколько дыни можно есть детям в день

Чем полезен сочный плод, как его выбрать и с какого возраста можно давать дыню детям — на эти и другие вопросы ответила главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Дыня почти на 90% состоит из воды, содержит 35 ккал на 100 г продукта и богата источником витаминов и минералов. Например, в ней присутствуют кремний — строительный материал для нервных волокон. Кобальт, который нормализует обмен веществ и регулирует процессы нервной системы. Фолиевая кислота — восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов, она особенно необходима беременным женщинам.

Есть и витамины группы В, необходимые для работы сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем. Кроме того, дыня — один из природных антиоксидантов, которые замедляют процессы старения и снижают хроническое воспаление.

«Взрослому здоровому человеку в сезон дынь можно есть 300–500 г, разделив их на 2–3 порции в течение дня и в промежутках между основными приемами пищи. Детям можно давать дыню с двухлетнего возраста, начиная с небольшого количества — 20 г — и следить за реакцией организма. В целом, детям в зависимости от возраста можно давать от 20 до 100 г в день», — объясняет Инна Пичугина.

Со слов специалиста, не стоит есть дыню вместе с молочными и кисломолочными продуктами, газированными напитками и алкоголем. Такое сочетание вызовет брожение и расстройство пищеварения. Кроме того, дыня обладает мочегонными свойствами, поэтому лучше не есть ее перед сном.

Воздержаться от дыни диетолог рекомендует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также аллергией и индивидуальной непереносимостью. При сахарном диабете, а также беременности и грудном вскармливании дыню можно употреблять только после консультации с лечащим врачом.

При выборе плода стоит обращать внимания на консистенцию, которая должна быть плотной, но в то же время не каменной. Цвет кожуры у зрелой дыни насыщенный, без зеленых пятен: у торпеды светло-желтый с серыми прожилками, у колхозницы желтый или оранжевый, а хвостик сухой.

Перед разрезанием дыню необходимо тщательно вымыть: на поверхности могут находиться микробы, попадающие туда с земли бахчи и рук сборщиков. Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике — до 3 суток, в контейнере с плотной крышкой или под пищевой пленкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.