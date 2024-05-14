Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как отдалить детей от окон

Падение с высоты может привести не только к тяжелейшей травме, но и закончиться летальным исходом. В прошлом году 20% от всех случаев падения детей из окон в Подмосковье закончились смертью. Главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, как обезопасить своего ребенка и минимизировать риски выпадения из окна, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Григорьев советует родителям не разрешать ребенку забираться на подоконник, тем более не стоит ставить его на подоконник самим.

«Пример взрослого заразителен, ребенок обязательно захочет повторить развлечение самостоятельно. У ребенка не должно быть легкого доступа к окну, отодвиньте всю мебель и уберите подставки от окон. Цепочки, шнурки от жалюзи — отличная забава для детей. Открывая и закрывая жалюзи или солнцезащитные экраны, ребенок может не рассчитать силу и сорвать закрепленную конструкцию, которая травмирует его. Вероятность запутаться в веревках и задохнуться, у малыша, тоже крайне высока», — рассказал специалист.

Москитная сетка — не гарант безопасности. Сетка прекрасно защищает дом от насекомых, но неспособна выдержать даже веса кошки.

«Не открывайте окна более чем на несколько сантиметров. Ограничители для окон помогут вам регулировать режимы проветривания помещения. Установив желаемый режим проветривания, снимайте ручки с окон, а блокирующий замок поможет вам установить желаемый уровень проветривания без снятия ручек с окон», — прокомментировал Григорьев.

Он считает, что соблюдая простые правила безопасности, можно предотвратить беду. Также он отмечает, что нельзя оставлять ребенка без присмотра. Родители, по мнению специалиста, должны объяснить ребенку всю опасность окон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.