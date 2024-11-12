Глава медиахолдинга Readovka Костылев пришел в сознание

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Руководитель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев несколько дней назад пришел в сознание. Он чувствует себя лучше и находится под наблюдением врачей, сообщает издание в своем Telegram-канале .

Костылев может сам дышать, слышит слова докторов и родственников. У него получается показывать жесты и принимать пищу.

Редакция СМИ пожелала Костылеву скорейшего выздоровления.

Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области 27 октября. Он потерял сознание. Доктора диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и закрытый перелом таза.