Глава медиахолдинга Readovka Костылев пришел в сознание
Фото - © РИА Новости
Руководитель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев несколько дней назад пришел в сознание. Он чувствует себя лучше и находится под наблюдением врачей, сообщает издание в своем Telegram-канале.
Костылев может сам дышать, слышит слова докторов и родственников. У него получается показывать жесты и принимать пищу.
Редакция СМИ пожелала Костылеву скорейшего выздоровления.
Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области 27 октября. Он потерял сознание. Доктора диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и закрытый перелом таза.