Владелец Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области

В Смоленской области в жесткое ДТП попал владелец Readovka Алексей Костылев, он разбился на квадроцикле, сообщает Baza .

Авария произошла в деревне Рухань. Костылева выбросило из квадроцикла.

Пострадавшего доставили в больницу в Смоленской области без сознания. Мужчине провели операцию. У него диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а еще тупую травму живота и закрытый перелом таза.

Сейчас он находится в реанимации. Пациента готовят к отправке в Москву, его перевезет борт санавиации.