Гипертония, язва и диабет: какие заболевания вызывает длительный стресс

Длительный стресс не проходит бесследно для организма — постоянный выброс кортизола повышает давление, ослабляет сосуды и пищеварительную систему, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Длительное воздействие стресса служит спусковым крючком для многих серьезных заболеваний. Постоянно высокий уровень кортизола — гормона стресса, выделяемого надпочечниками — провоцирует стойкое повышение артериального давления», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что это, в свою очередь, может привести к формированию гипертонической болезни и риску связанных с ней инфарктов и инсультов.

«Страдает и пищеварительная система: кроме СРК, могут развиваться гастриты и язвенная болезнь. Хроническое воспаление, поддерживаемое стрессом, ускоряет развитие аутоиммунных процессов, таких как ревматоидный артрит», — рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что постоянно повышенный уровень кортикостероидных гормонов стресса запускает каскад метаболических нарушений, включая сахарный диабет второго типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.