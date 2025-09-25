Гипертония и атеросклероз: когда секс может вызвать осложнения

Врач Уланкина: во время секса повышается нагрузка на сердце и сосуды

У здоровых людей интимная близость не несет угрозы, однако при гипертонии, атеросклерозе и других патологиях может привести к тяжелым осложнениям, сообщила РИАМО врач, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Во время полового акта резко повышается артериальное давление и пульс. Если со здоровьем все в порядке, угрозы это не представляет. Примерно такую же нагрузку сердце и сосуды испытывают во время интенсивных занятий спортом и даже после обычной бытовой физической активности. Например, когда человек поднимается по лестнице на несколько этажей в быстром темпе», — сказала Уланкина.

Если есть сердечно-сосудистые заболевания, даже о которых человек пока не знает, сочетание кофеина и таких нагрузок может быть связано с риском для здоровья.

«Кофеин — природный стимулятор, он способствует сужению сосудов. В итоге сердцу приходится сокращаться чаще и с большим усилием, чтобы протолкнуть кровь через спазмированные сосуды. Теоретически все это повышает риск гипертонического криза, инсульта или инфаркта», — рассказала врач.

Уланкина уточнила, что людям с гипертонической болезнью, атеросклерозом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями важно внимательно следить за самочувствием.

«Помните, что нагрузку на сердце увеличивают алкоголь и курение, кофеин, энергетические напитки, тяжелая и жирная пища, горячий душ или ванна. Имеет смысл исключить эти факторы риска перед половым актом или любой другой физической активностью. А после интенсивных нагрузок нужно дать себе время спокойно восстановиться, чтобы пульс и артериальное давление вернулись в норму», — отметила специалист.

Эксперт посоветовала напоследок следовать рекомендациям врача и не пропускать прием прописанных лекарств.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.