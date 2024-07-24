Гинцбург: вакцина от туберкулеза может появиться в РФ в середине 2025 г

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина от туберкулеза, защищающая от заражения, а не только от тяжелых форм болезни, может появится в РФ в середине 2025 года, сообщает РИА Новости.

Эксперт выступил на форуме «Здоровое общество». По его словам, вакцину разрабатывают в центре Гамалеи.

«Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования», — добавил Гинцбург.

Ранее стало известно, что ученые из США разработали препарат против ВИЧ. Если препарат покажет такие же хорошие результаты, его могут выпускать повсеместно.