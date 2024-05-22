Гинцбург: нет необходимости менять «Спутник V» из-за варианта коронавируса FLiRT

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что сейчас не нужно менять состав вакцины от Covid-19 «Спутник V» из-за распространения варианта FLiRT, так как спектр антител, образующийся при иммунизации препаратом, шире. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее в России выявили новый вариант коронавирусной инфекции под названием FLiRT, но серьезной опасности населению этот штамм не несет.

«Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет», — отметил Гинцбург.

По его словам, специалисты еще посмотрят, как вакцина действует при этом варианте Covid-19. А потом, исходя из полученных данных, они будут принимать дальнейшие решения.

Доминирующим штаммом в стране все еще остается омикрон.