Гинеколог развеяла популярный миф о влиянии холода на появление цистита

Онколог НКЦ № 3 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского», акушер-гинеколог Лолита Булатова развеяла известный миф о влиянии холода на появление цистита. По ее словам, переохлаждение не может стать основной причиной заболевания мочевого пузыря, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, в первую очередь цистит вызывают инфекции, передающиеся половым путём (ИППП). При этом переохлаждение действительно снижает общую сопротивляемость организма, что может привести к подверженности ОРВИ и обострению хронических заболеваний.

Онколог обратила внимание на важность выбора правильной одежды для холодного времени года. Так, следует обращать внимание на температуру воздуха за окном, материал, из которого изготовлена одежда, а также уровень физнагрузки.

«Я рекомендовала бы термобелье из искусственного материала, который хорошо справляется с отведением влаги и теплоизоляцией», — отметила эксперт.

При этом гинеколог напомнила, что профилактика заболеваний мочеполовой системы заключается не в защите от переохлаждения, а в ранней диагностике ИППП и использовании барьерных методов контрацепции.

Ранее акушер-гинеколог Сабина Ханмирзоева назвала самые эффективные виды контрацепции. По словам врача, неправильно подобранный контрацептив может навредить здоровью.