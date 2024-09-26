Гинеколог назвала самые эффективные виды контрацепции

Самыми эффективными видами контрацепции являются гормональная, включая оральные контрацептивы, и внутриматочная спираль. При этом подобрать гормональный контрацептив может только врач, иначе есть риск навредить здоровью, сообщила РИАМО врач — акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева.

В четверг отмечается Всемирный день контрацепции. Цель этого дня — снизить число абортов, предотвратив незапланированные беременности.

«К самым эффективным методам контрацепции относятся гормональная контрацепция, включая оральные контрацептивы, и внутриматочная спираль. Гормональные препараты являются одними из самых эффективных форм защиты от нежелательной беременности. Но важно помнить: подобрать правильный гормональный препарат может только врач-гинеколог!» — предупредила Ханмирзоева.

Она добавила, что на фармацевтическом рынке таких препаратов множество, они отличаются по дозировке основного компонента, по составу дополнительных компонентов, по показаниям и противопоказаниям.

«Если гормональный препарат будет подобран неправильно, то вместо пользы он может нанести серьезный вред здоровью. Помимо контрацептивного эффекта, гормональные методы имеют и лечебные свойства. Они помогают в борьбе с эндометриозом, гиперплазией матки, полипами и могут использоваться в рамках заместительной гормональной терапии у женщин в период пременопаузы для стабилизации гормонального фона», — рассказала гинеколог.

Ханмирзоева отметила, что также эти препараты применяются при рецидивирующих кистах яичников, поскольку гормональная терапия помогает предотвращать их повторное образование.