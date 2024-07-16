Гештальт-терапевт Ким дала советы по эффективной профилактике зависимостей

Излечиться от зависимости крайне сложно, но можно уйти в длительную ремиссию, а лучше — сделать ставку на профилактику ее возникновения, сообщила РИАМО бизнес-психолог, гештальт-терапевт, директор по развитию проекта Psy Follow Ксения Ким.

«Родителям необходимо поддерживать доверительный, эмоциональный и информационный контакт с ребенком и проявлять свою любовь не через контроль и всевозможные запреты, а через эмоциональный контакт — внимание и интерес к жизни ребенка, принятие его разным, обсуждение собственного жизненного опыта», — сказала Ким.

Как добавила специалист, если взрослый находится с ребенком в диалоге, приучает к такому стилю взаимоотношения с миром, то у ребенка формируется уважение к личности, ценности себя и желание о себе заботиться.

Она подчеркнула, что важен личный пример родителя и иных значимых взрослых в здоровом образе жизни.

«Взрослому человеку важно понимать природу возникновения зависимостей. Чем больше вы знаете о том, какие бывают зависимости, как они формируются и к каким последствиям приводят, тем лучше. Потому что даже безобидные, на первый взгляд, сладости и булки могут сигналить о том, что у вас формируется легкий и доступный способ снять напряжение, который однажды может стать зависимостью», — предупредила гештальт-терапевт.

По ее словам, одним из самых эффективных способов профилактики зависимостей является самопознание и личностное развитие.

Профилактика при наличии повышенных рисков должна состоять из развития способности справляться со стрессом, грустью, болью и иными состояниями, не прибегая к веществам, вызывающим привыкание. Нужно учиться проживать события и настроения без желания что-то употребить.

«Самым подходящим методом для того, чтобы развивать в себе эти способности, является психотерапия. В процессе работы с психотерапевтом человек занимается самопознанием, учится распознавать свои чувства и эмоции, понимать, чего ему по-настоящему хочется и какую потребность он не может для себя удовлетворить и со временем учится справляться самостоятельно», — добавила собеседница.

Она отметила, что работа даст положительный эффект: отразится на здоровье, отношениях и профессиональной реализации.

Кроме того, полезными будут образовательные программы, где человек учится навыкам отказа от употребления, коммуникабельности, самоуважению и уверенности в себе, эффективному взаимодействию с людьми.

Таким образом, профилактика зависимостей будет действительно эффективна, если сам человек, среда, где он растет и общество в целом будут заодно.