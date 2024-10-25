Генная мутация: названа причина осенней депрессии у россиян

Согласно исследованию ученых медико-генетического центра Genotek, каждый 10-й россиянин может жить с мутацией, которая напрямую связана с сезонным аффективным расстройством (САР), сообщает Газета.ru .

Возникновение такой формы депрессии связанно с сезонностью года, чаще всего — осенью и зимой. Появляются подавленное настроение, упадок сил, ухудшаются аппетит и сон. Такое состояние связано с уменьшением естественного солнечного света, это влияет на биологические ритмы, а также выработку серотонина и мелатонина.

Было изучено свыше 40 тыс. геномов россиян из разных этносов. Ученые выяснили, что у каждого десятого жителя страны встречается мутация в гене ZBTB20, из-за которой риск САР увеличивается в 1,5 раза. Частота носительства у русских — 9,9%. Из неславянских этносов «лидеры» — горские евреи (14,2%) и народы Дагестана (10,3%). А у якутов и корейцев такая мутация не была обнаружена вовсе.

Директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько пояснил, что белок ZBTB20 регулирует работу генов, связанных с настроением и биологическими часами. Благодаря им организм адаптируется к смене дня и ночи.

«У людей с сезонной депрессией чаще встречаются определенные варианты этого гена. Таким людям может требоваться больше солнечного света для поддержания бодрости и нормального режима дня», — добавил эксперт.

Чтобы САР не «накрыло», нужно больше времени проводить на улице, использовать светотерапию, подключать физическую активность, а дома создавать ярко освещенную атмосферу. Для поддержки циркадных ритмов важен режим сна.