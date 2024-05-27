Генетических отклонений у новорожденных в роддоме Ступина не выявили в 2024 г

В роддоме Ступина с начала года все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 36 наследственных заболеваний. Диагностику в Ступине с начала года прошло более 450 новорожденных малышей, генетических отклонений ни у кого не выявили, сообщается на официальном сайте администрации округа.

По словам заведующей роддомом Людмилы Арзамасцевой, обследование бесплатно, позволяет выявить генетические отклонения у детей на ранних стадиях развития.

«Благодаря этому можно вовремя начать лечение и предотвратить серьезные проблемы со здоровьем», — подчеркнула она.

За первые 5 месяцев года скрининг прошли 458 новорожденных. У всех малышей результаты исследований оказались в норме.

Для проведения скрининга у ребенка берут немного крови из пятки. Если обнаруживаются отклонения, с родителями связывается врач и объясняет им дальнейшие действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.