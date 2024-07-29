Геморрой и варикоцеле: флеболог предупредил россиян о рисках «сидячей» жизни

Постоянное пребывание в сидячем положении, например, на работе или дома, может стать причиной развития ряда серьезных заболеваний. Врач-флеболог «СМ-Клиника» Андрей Герасин напомнил, что из-за недостатка физической активности у людей нарушается венозный отток крови в органах малого таза, что может вызвать проблемы со здоровьем, пишет Газета.ru .

Так, застой крови в области прямой кишки зачастую приводит к появлению геморроя. У мужчин аналогичный застой в яичках может спровоцировать варикоцеле, а у женщин — варикозное расширение вен малого таза.

По словам Герасина, варикозная болезнь у женщин в запущенном состоянии грозит серьезными осложнениями, в частности, тромбофлебитом — закупоркой вен тромбами, что вызывает воспаление и другие опасные симптомы.

Для профилактики таких заболеваний доктор посоветовал включать в свой распорядок дня физическую активность: прогулки на свежем воздухе, занятия фитнесом или другие подвижные виды спорта.