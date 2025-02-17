ГД хочет защитить новорожденных от «баночного молока» запретом смесей в роддомах

В Госдуме начали прорабатывать вопрос запрета дарить молодым матерям коробки со смесями для младенцев, так как из-за этого малыши подсаживаются на «баночное молоко». Запрет будет распространяться на компании-производителя смесей, об этом рассказала первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет ТАСС .

«Не надо в роддомах делать такие подарки. Если вы компания такая добрая, хорошая, предоставляйте такие подарки уже на молочную кухню, куда уже приходят родители, которых вы уже в свое время подсадили на вот эти заменители маминого молока», — заявила Буцкая.

По словам Буцкой, первую коробку детской смеси можно сравнить с дозой наркотика. Она считает, что действие на организм младенца примерно такое же, из-за чего малыш «подсаживается на баночное молоко».

Стоит отметить, что речь идет именно о запрете дарить смеси, заменяющие материнское молоко. О полном запрете этого продукта вопросов не поднимается.