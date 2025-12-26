Гастроэнтеролог развеял мифы о проблемах с пищеварением в праздники

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и руководитель центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов рассказал, что большинство проблем с пищеварением после праздничных застолий не связаны с гастритом, а обусловлены функциональными расстройствами и стрессом, сообщает kp.ru .

Парамонов отметил, что распространенное мнение о болях в желудке после застолий из-за обострения гастрита является мифом. По его словам, гастрит редко вызывает симптомы, так как болевые рецепторы находятся в мышечном слое желудка, а воспаление развивается в слизистой. Боль чаще возникает при язве, которая затрагивает более глубокие слои.

Врач пояснил, что до 80% пациентов с жалобами на желудочно-кишечный тракт не имеют органических заболеваний. Большинство страдают от функциональных расстройств, связанных с повышенной чувствительностью нервов желудка и кишечника. Причинами могут быть переедание, стресс, недосып и индивидуальные реакции на продукты.

Парамонов рекомендовал при дискомфорте после застолья использовать спазмолитики и прокинетики, а также больше двигаться для ускорения пищеварения. Он подчеркнул, что изжога не всегда связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и может быть проявлением функциональных нарушений. Быстро облегчить изжогу помогают антациды, но перед приемом любых препаратов важно проконсультироваться с врачом.

Эксперт также отметил, что диагнозы холецистит и панкреатит часто ставят необоснованно. Тошнота и рвота после праздников могут быть связаны с кишечной инфекцией из-за употребления несвежих продуктов. В таких случаях важно пить больше жидкости и при ухудшении состояния обращаться к врачу.

Парамонов подчеркнул, что лечение функциональных расстройств требует нормализации работы нервной системы, снижения стресса и изменения образа жизни. Он также предостерег от ненужных анализов, таких как тесты на дисбактериоз и пищевую непереносимость по IgG4, которые не дают полезной информации для диагностики.

