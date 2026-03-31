Гастроэнтеролог предупредила о рисках кефира

Гастроэнтеролог Эльвира Корнева рассказала, в каких случаях кефир может вызвать дискомфорт и кому стоит употреблять его с осторожностью. Специалист дала рекомендации по безопасному включению напитка в рацион, сообщает «Поясним за Тагил» .

По словам врача, кефир может провоцировать рефлюкс у людей с повышенной чувствительностью к желудочной кислоте или ослабленным пищеводным сфинктером. Чтобы снизить риск неприятных ощущений, напиток лучше пить не позднее чем за два часа до сна.

Корнева также обратила внимание на пациентов с диабетом. Умеренное употребление кефира допустимо, однако важно учитывать содержание углеводов и отслеживать реакцию организма.

Отдельно специалист отметила наличие в продукте алкоголя — в среднем 0,5–2% промилле.

«Для большинства взрослых это безопасно, но людям с непереносимостью спиртного или хроническими заболеваниями лучше выбирать продукты с минимальным содержанием алкоголя», — отметила Корнева.

Врач посоветовала обращать внимание на свежесть кефира. Резкий запах брожения или горький привкус говорят о том, что продукт лучше не пить. Слегка подкисший кефир без постороннего запаха можно использовать для выпечки.

Вводить напиток в рацион Корнева рекомендовала постепенно — начинать с небольших порций и при необходимости сочетать с нежирным творогом или свежими овощами. Это поможет избежать газообразования, тошноты и других неприятных симптомов.

