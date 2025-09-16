Гастроэнтеролог назвала условие, при котором пирог можно съесть вместо завтрака

Овощной пирог на цельнозерновой основе может разово заменить завтрак, но есть так на регулярной основе нельзя, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Пирог не может считаться полноценной заменой основному приему пищи, так как его пищевая ценность чаще всего ниже, чем у других блюд. В традиционных пирогах много простых углеводов и жиров, в то время как критически важных компонентов — полноценного белка и многих минералов — бывает недостаточно», – сказала Кашух.

Она добавила, что однократная замена завтрака куском овощного пирога с цельнозерновой основой допустима в рамках разнообразного рациона, но заменять полноценный прием пищи выпечкой на ежедневной основе не рекомендуется.

«Завтрак в виде пирога или другого мучного блюда может обеспечить энергией, но чувство сытости будет недолгим. Чтобы использовать пирог в качестве основного блюда, его питательность важно повысить: например, добавить в начинку нежирный белок — творог, куриное филе, индейку или рыбу, а также увеличить долю и разнообразие овощей в рецепте», – отметила врач.

Кашух предупредила, что даже в этом случае такая замена не должна становиться регулярной практикой, а оставаться кулинарным исключением: полностью сбалансировать в кусочке пирога необходимые организму макро- и микронутриенты невозможно.